В Пекине введен режим военного времени в связи с новой вспышкой COVID-19

Режим военного времени ввели власти Пекина во всех жилых микрорайонах города на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

В китайской столице вновь усилили меры дезинфекции в общественных местах. Временно приостановили проведение культурных и спортивных мероприятий. Пропускные пункты осуществляют круглосуточный контроль. В том числе ограничено автомобильное сообщение с другими регионами страны.

За последние три дня в столице выявили около 100 случаев активного заражения, сообщает телеканал "Россия 24".

Новую вспышку коронавируса зафиксировали на крупнейшем пекинском продуктовом рынке "Синьфади". Власти города распорядились протестировать всех работников и посетителей рынка, а также жителей соседних домов. Всего планируется провести около 200 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.