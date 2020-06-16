Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Первые восемь пациентов выписаны из военного мобильного госпиталя в Чите. Сейчас там находятся 40 заболевших.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край по поручению президента России Владимира Путина.

Все пациенты выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24".