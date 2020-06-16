Тема:

Коронавирус 25 минут назад

16 июня 202006:31

Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Первые восемь пациентов выписаны из военного мобильного госпиталя в Чите. Сейчас там находятся 40 заболевших.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край по поручению президента России Владимира Путина.

 

Все пациенты выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее по теме

Сейчас

05:06

Федеральных преступников в США снова будут казнить

04:30

Четверо полицейских ранены в ходе конфликта в Дагестане

03:16

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

00:48

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

23:51

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

20:30

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

19:10

В Следственном комитете опровергли гибель стрелявшего по московским полицейским

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

2 часа назад
Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

3 часа назад
КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

6 часов назад
С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

4 часа назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

6 часов назад
За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

7 часов назад
Эксперт: коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине, еще более заразный

Эксперт: коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине, еще более заразный

7 часов назад
Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

8 часов назад
Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

9 часов назад
Путин и Вучич провели телефонный разговор

Путин и Вучич провели телефонный разговор

9 часов назад
Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

14 часов назад
"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

5 часов назад
Навального подозревают в клевете на ветерана войны

Навального подозревают в клевете на ветерана войны

13 часов назад
Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

20 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

21 час назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

4 часа назад
Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

5 часов назад
Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

5 часов назад
Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

6 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

9 часов назад
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

9 часов назад
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

10 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

10 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

11 часов назад
Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

11 часов назад
Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

11 часов назад
"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

11 часов назад
Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

12 часов назад
Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

12 часов назад
Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

14 часов назад
До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

16 часов назад
"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

16 часов назад
Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

17 часов назад
Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

17 часов назад
"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

18 часов назад
Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку