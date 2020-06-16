В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

В Ононском районе Забайкалья четыре человека погибли, спасая из воды 15-летнюю девочку. Купаясь в компании родственников, ребенок попал в водоворот. На помощь бросились взрослые, а также трое рыбаков, передает РИА Новости.

Девочку спасли, однако трое мужчин — 41, 58 и 64 лет, а также 45-летняя женщина – утонули. Тело женщины пока не найдено, тела мужчин обнаружены и отправлены на судмедэкпертизу. Идет доследственная проверка.