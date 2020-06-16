В Новосибирской области ураганом сорвало крышу жилого дома. Местом происшествия стал город Карасук, передает ГТРК "Новосибирск".

На опубликованных фотографиях видны разрушительные последствия сильного ветра, который налетел накануне на населённый пункт. Местные жители, ставшие свидетелями внезапного порыва, даже сравнили его со смерчем, уточнил паблик АСТ-54. В результате непогоды пострадавших нет. Разгул стихии продолжался не дольше 15 минут, затем все затихло.

Как уже рассказывал "Вести Новосибирск", в начале июня ураганным ветром сорвало кровлю кирпичного здания в Марусино. Там тоже никто не пострадал, ураган повредил только припаркованные рядом с домом машины.