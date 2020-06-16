Мэру Красноярска вынесено представление после ЧП в Студгородке

Мэру Красноярска вынесено представление прокуратурой после ЧП в Студгородке. Как уточняет ГТРК "Красноярск", речь идет об обрушении склона на улице Огородная.

По требованию ведомства глава города обязан срочно предпринять меры, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, введенной 10 июня. Как известно, после аномальных дождей часть придомовой территории была практически смыта. Жильцы многоэтажки вынуждены жить в постоянном страхе, что их дом сползет в овраг. Некоторые даже переехали к родственникам.

Первый раз движение грунта было замечено примерно два года назад. Стройнадзор еще тогда предупредил мэрию о необходимости следить за ситуацией на участке. В мае 2019 года городские системы по предупреждению ЧС постановлением мэра были переведены в режим повышенной готовности. Департамент градостроительства тогда не провел обследование склона. Территорию огородили металлическим защитным забором.

В этом году ситуация ухудшилась: установленные специалистами маячки стали сползать в овраг. По мнению экспертов, необходимо срочно укреплять глинистый грунт и решать проблему водоотведения, в том числе проложить водосборную канаву. Город выделит средства из резервного фонда для противоаварийных мероприятий. Правда, домам ничего не угрожает, уверяют специалисты. Как заявил заслуженный строитель России Михаил Сашко, они стоят на сваях глубиной 20 метров.