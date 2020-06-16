Модрич хотел бы провести остаток карьеры в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе. Контракт 34-летнего хорвата с мадридцами истекает через год.

По информации ТАСС, Модрич считает, что способен провести минимум два сезона на высоком уровне. Лука хотел бы остаться в "Реале" и завершить карьеру именно в Мадриде. Год назад лучший футболист 2018 года хотел сменить клуб и был близок к переходу в миланский "Интер".

Лука Модрич пришел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году. За семь лет провеленных в Мадриде хорват четыре раза выиграл Лигу чемпионов и четырежды стал победителем клубного чемпионата мира. В 2018 году Модрич был капитаном сборной Хорватии, занявшей второе место на чемпионате мира.