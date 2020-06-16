16 июня 202008:09

Google показала, как Android 11 станет социальнее

В этом году презентация новой, 11-й версии операционной системы Android, которая должна выйти осенью, проходит необычно - Google постепенно выпускает на YouTube ролики, в которых показывает различные нововведения. Очередное видео такого рода демонстрирует удобную отправку контента частым контактам, размещение ярлыков чатов на рабочем столе и аналог "яблочной" технологии AirDrop, который теперь называется Nearby Share.

Так, в ролике показан обновленный экран "Поделиться", предназначенный для пересылки ссылок, фото, файлов и любого другого контента. На нем помимо значков часто используемых приложений виден ряд предлагаемые контактов - это те пользователи, с которыми владелец смартфона взаимодействует чаще всего. Аватар сопровождается значком приложения, в котором происходило общение. Нажав на него, можно сразу отправить контент в соответствующий чат.

Когда разработчики стороннего приложения внедрят в него соответствующую возможность Android 11, чаты в нем можно будет закреплять на домашнем экране или даже постоянно держать перед глазами поверх других приложений в виде плавающего "пузыря" с аватаром собеседника, раскрывающегося по нажатию. Разработчиков предупреждают, что не следует реализовывать возможность открывать в этом интерфейсе другие чаты, чтобы не запутать пользователя. "Социальнее" станет и панель уведомлений - все оповещения от чатов будут размещаться на самом видном месте, в разделе "Беседы" (Conversations).

На том же скриншоте с экраном "Поделиться" прямо под отправляемым фото видны две кнопки - Copy, позволяющая быстро отправить контент в буфер обмена, и Nearby. Последняя предназначена для отправки на расположенные поблизости устройства и задействует для их обнаружения Bluetooth, а для пересылки данных - Wi-Fi, так что с ее помощью можно будет при желании делиться даже "тяжелым" контентом вроде фильмов.

Текст: Вести.Hi-tech

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