Златан Ибрагимович может перейти в собственный клуб

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может покинуть "Милан" и перейти в стокгольмский "Хаммарбю". Ибрагимович является совладельцем шведского клуба.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" истекает 1 июля. Если стороны не договорятся о продлении договора, то 38-летний футболист станет свободным агентом. Пока что переговоры Златана с "Миланом" зашли в тупик. Из-за травмы нападающий пока не может выходить на поле.

Если Ибрагимовч уйдет из "Милана", то следующим его клубом может стать шведский "Хаммарбю". Златан владеет пакетом акций клуба из Стокгольма. Во время пандемии коронавируса Ибрагимович поддерживал форму, тренируюсь с "Хаммарбю".