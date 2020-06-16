Бой Мурата Гассиева может пройти в Сочи будущей осенью

Российский боксер Мурат Гассиев, перешедший в супертяжелый вес, может провести бой осенью. Место проведения поединка станет Сочи.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подтвердил ТАСС, что бой Гассиева пройдет в Сочи. Летом поединок точно не состоится, зато осенью Мурат сможет дебютировать в новой для себя весовой категории.

26-летний Мурат Гассиев — Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). На счету Мурата 26 побед, 19 из которых нокаутом. Один пой Гассиев проиграл, еще один поединок завершился вничью.