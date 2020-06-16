16 июня 202008:43

Вести.net: "Яндекс" запустил "Телемост" для видеоконференций

"Яндекс" тоже создал свой сервис для видеоконференцсвязи "Яндекс.Телемост". По сути, это аналог популярного приложения Zoom. Правда пока у "Телемоста" довольно много ограничений. Схема работы сервиса классическая. Конференцию может создать любой пользователей и для того, чтобы к ней присоединиться достаточно кликнуть по ссылке приглашения.

Работает оно в "Яндекс.Браузере" и в Google Chrome, в ПК и ноутбуках, в мобильных браузерах пока нет. На смартфонах его переместили в приложение "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта". На iPad сервис пока работает не у всех, даже через приложение "Яндекса". Пока нет и многих функций, к которым привыкли пользователи таких сервисов. Например, нет настроек безопасности, доступ к беседе может получить любой человек, у кого есть ссылка на эту конференцию. Есть ограничение по числу участников, 35 человек, а вот ограничений по длительности конференции нет, в отличие от популярного Zoom.

Владимир Русинов, руководитель сервиса "Яндекс.Телемост": "Мы много о чем думаем, много о каких вещах, которые мы хотим развивать. На данном этапе мы делаем ставку на то, что, во-первых, это максимально простой сервис. В нем интерфейс с одной кнопкой. А с другой стороны, время встречи совершенно не ограничено".

Зарабатывать на сервисе в "Яндексе" не планируют, по крайней мере пока. Но и надо сказать, что за время эпидемии коронавируса и массовой удаленке сервисы видеоконференций набрали совершенно невероятную популярность. Самый заметный из них Zoom заявлял о дневной аудитории в 300 млн человек. После ослабления карантинных ограничений по всему миру число сократилось, но все равно остается очень большим, по последним данным это около 200 млн пользователей в день. О 100 млн отчитался Google Meet, о 75 млн Microsoft Teams.

В России один из самых успешных сервисов видеозвонков у соцсети "Одноклассники", она давно вкладывается в эту технологию. Сейчас "Одноклассники" поддерживают до 100 человек в одном звонке и работают как в приложениях, так и в браузере без регистрации. Эту же технологию встроили и в почту Mail.ru, а также в соцсеть "ВКонтакте", она тоже принадлежит Mail.ru. Свою дневную аудиторию для этих сервисов компания пока не раскрывала, но заявляла, что их популярность стабильно растет.

Facebook отказалась делиться своими доходами с австралийскими СМИ и заявила, что готова и вовсе отказаться от новостей на своей площадке. Как сообщает The Guardian, так компания отреагировала на идею австралийской комиссии по защите конкуренции. Та в апреле заявила, что обяжет Google и Facebook платить местным изданиям за использование их контента. Поводом стало сокращение дохода СМИ от рекламы на фоне кризиса из-за коронавируса. Тогда речь шла о перечислении медиа какой-то части рекламного дохода от Facebook.

Подробные условия обещали опубликовать позднее. И вот Facebook ответил на эту идею. Компания заявила, что в таком случае ей будет проще и вовсе не публиковать новостной контент. Она объясняет решение тем, что отказ от новостей не принесет для нее никаких убытков. Facebook подчеркивает, два года назад соцсеть подняла приоритет записей от друзей, коллег и родственников, после чего люди стали реже видеть посты от СМИ. Более того, компания считает, что отказ от новостей в ленте навредит только самим изданиям.

По информации Facebook с января по май этого года австралийские медиа получили более двух миллиардов переходов через Facebook и заработали на этом почти 200 млн долларов. Сам спор о том, должны ли соцсети и новостные агрегаторы платить изданиям за использование контента не новый и пока издания в нем скорее проигрывают. Самый показательный пример ситуация пятилетней давности, которая сложилась в Испании. Местные власти аналогичным образом обязали агрегаторы, в первую очередь Google News платить создателям контента. В ответ Google просто решил закрыть новостной сервис в Испании и местные СМИ лишились аудитории. После непродолжительной борьбы все вернулось к схеме бесплатной работы. С другой стороны, есть пример США, где Facebook запустил отдельный раздел в приложении Facebook News, в котором появляются публикации от избранных СМИ, например Bloomberg, New York Times, Washington Post, USA Today и этим изданиям за использование контента Facebook все-таки платят.

Текст: Вести.Hi-tech

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