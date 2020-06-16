Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске. Она рассказала, что потеряла над собой управление и ударила ребенка несколько раз по лицу, когда та "немножко устроила истерику" в гостях и не могла успокоиться, передает РИА Новости.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает региональное управление СК РФ.

Как стало известно ранее, ЧП произошло вечером 14 июня, когда подозреваемая вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка закапризничала, чем вызвала раздражение женщины.

Видеокамера зафиксировала, как бабушка нанесла своей внучке три удара по голове, после чего девочка упала. После медицинского освидетельствования на лице ребенка обнаружен кровоподтек.