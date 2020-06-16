16 июня 202009:12

Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

Генеральный директор сервиса для программистов GitHub Нэт Фридман объявил: ведется работа над сменой термина, обозначающего на платформе основную версию программного кода. Вместо "master", которое дословно переводится как "хозяин" и может, напомнив о временах рабства, вызвать дискомфорт у людей с отличным от белого цветом кожи, Фридман обещал внедрить более нейтральный термин.

GitHub принадлежит Microsoft и используется десятками миллионов разработчиков ПО для размещения программного кода и совместной работы над ним. Кампания за смену технологических терминов в этот раз была запущена твитом разработчика Google Chrome Уны Кравец и проходит на фоне массовых выступлений против полицейского насилия и за расовое равенство.

Кравец перечислила четыре причины для GitHub сменить "master" ("хозяин") на "main" ("главный") — во-первых, так короче, во-вторых, легче запомнить, в третьих — "если это поможет кому-то из моей команды чувствовать себя хоть чуть-чуть комфортнее — давайте сделаем это" и, в четвертых, "если это поможет хотя бы одному чернокожему не чувствовать себя более изолированным в технологическом сообществе — чего тут думать!"

Многие в Twitter подвергли идею критике. Один из аргументов: в данном случае слово "master" используется не как часть пары "master"/"slave" ("хозяин"/"раб", применялась для обозначения ведущего и ведомого дисковых накопителей), а скорее как в звукозаписи, где "мастером" называют финальную версию записи, с которой потом создаются копии для распространения на компакт-дисках, виниле и других носителях.

Кроме того, комментаторы напоминают, что GitHub уже сейчас позволяет сменить обозначающий базовую версию кода термин на любой другой, если используемое по умолчанию "master" вызывает дискомфорт. При этом термин "main" используется в сервисе для обозначения других понятий, поэтому замена "master" на него может вызвать путаницу.

Оппоненты также отмечают, что, когда представители европеоидной расы обсуждают смену якобы оскорбительных для чернокожих терминов, при этом ни один чернокожий программист не выступил с подобными требованиями, это как минимум вызывает неловкость. Кроме того, GitHub и Microsoft припоминают сотрудничество с Иммиграционной службой США, обвиняемой многими в нарушениях прав мигрантов. Пользователи пишут, что отказ от контрактов с ней принес бы куда больше реальной пользы людям, ущемленным в правах по сравнению с белыми гражданами США, чем лингвистические упражнения в показной добродетели.

"Master" — не единственный технологический термин, который подвергается в последнее время ревизии с целью изжить сохранившиеся в языке расовые предрассудки. Например, документация Google Chrome призывает разработчиков отказаться от обозначений "blacklist" и "whitelist" ("черный список" и "белый список") в пользу расово нейтральных "blocklist" и "allowlist" ("список блокировок" и "список разрешений"). Цель этого — изжить укоренившуюся в культуре тенденцию называть плохое черным, а хорошее — белым.

Сторонники смены терминологии ссылаются на известную цитату о формирующей реальность силе слова, часто приписываемую древнекитайскому философу Лао Цзы: "Следи за своими мыслями — они становятся словами. Следи за своими словами — они становятся поступками. Следи за своими поступками — они становятся привычками. Следи за своими привычками — они становятся характером. Следи за своим характером — он формирует судьбу".

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

05:06

Федеральных преступников в США снова будут казнить

04:30

Четверо полицейских ранены в ходе конфликта в Дагестане

03:16

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

00:48

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

23:51

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

20:30

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

19:10

В Следственном комитете опровергли гибель стрелявшего по московским полицейским

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В квартире мужчины, стрелявшего на Ленинском, найдены экстремистские материалы

В квартире мужчины, стрелявшего на Ленинском, найдены экстремистские материалы

9 минут назад
Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

5 часов назад
В Пекине введен режим военного времени в связи с новой вспышкой COVID-19

В Пекине введен режим военного времени в связи с новой вспышкой COVID-19

4 часа назад
Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

4 часа назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

1 час назад
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

47 минут назад
С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

7 часов назад
Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

3 часа назад
В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

2 часа назад
Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

1 час назад
Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

4 часа назад
"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

8 часов назад
Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

23 часа назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

41 минута назад
При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

1 час назад
В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

2 часа назад
В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

3 часа назад
Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

3 часа назад
США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

5 часов назад
Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

6 часов назад
"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

7 часов назад
Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

8 часов назад
Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

9 часов назад
КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

9 часов назад
Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

9 часов назад
За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

10 часов назад
Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

11 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

12 часов назад
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

12 часов назад
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

13 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

13 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

14 часов назад
Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

14 часов назад
Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

16 часов назад
Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

17 часов назад
"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку