Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

Генеральный директор сервиса для программистов GitHub Нэт Фридман объявил: ведется работа над сменой термина, обозначающего на платформе основную версию программного кода. Вместо "master", которое дословно переводится как "хозяин" и может, напомнив о временах рабства, вызвать дискомфорт у людей с отличным от белого цветом кожи, Фридман обещал внедрить более нейтральный термин.

GitHub принадлежит Microsoft и используется десятками миллионов разработчиков ПО для размещения программного кода и совместной работы над ним. Кампания за смену технологических терминов в этот раз была запущена твитом разработчика Google Chrome Уны Кравец и проходит на фоне массовых выступлений против полицейского насилия и за расовое равенство.

Кравец перечислила четыре причины для GitHub сменить "master" ("хозяин") на "main" ("главный") — во-первых, так короче, во-вторых, легче запомнить, в третьих — "если это поможет кому-то из моей команды чувствовать себя хоть чуть-чуть комфортнее — давайте сделаем это" и, в четвертых, "если это поможет хотя бы одному чернокожему не чувствовать себя более изолированным в технологическом сообществе — чего тут думать!"

Многие в Twitter подвергли идею критике. Один из аргументов: в данном случае слово "master" используется не как часть пары "master"/"slave" ("хозяин"/"раб", применялась для обозначения ведущего и ведомого дисковых накопителей), а скорее как в звукозаписи, где "мастером" называют финальную версию записи, с которой потом создаются копии для распространения на компакт-дисках, виниле и других носителях.

Кроме того, комментаторы напоминают, что GitHub уже сейчас позволяет сменить обозначающий базовую версию кода термин на любой другой, если используемое по умолчанию "master" вызывает дискомфорт. При этом термин "main" используется в сервисе для обозначения других понятий, поэтому замена "master" на него может вызвать путаницу.

Оппоненты также отмечают, что, когда представители европеоидной расы обсуждают смену якобы оскорбительных для чернокожих терминов, при этом ни один чернокожий программист не выступил с подобными требованиями, это как минимум вызывает неловкость. Кроме того, GitHub и Microsoft припоминают сотрудничество с Иммиграционной службой США, обвиняемой многими в нарушениях прав мигрантов. Пользователи пишут, что отказ от контрактов с ней принес бы куда больше реальной пользы людям, ущемленным в правах по сравнению с белыми гражданами США, чем лингвистические упражнения в показной добродетели.

"Master" — не единственный технологический термин, который подвергается в последнее время ревизии с целью изжить сохранившиеся в языке расовые предрассудки. Например, документация Google Chrome призывает разработчиков отказаться от обозначений "blacklist" и "whitelist" ("черный список" и "белый список") в пользу расово нейтральных "blocklist" и "allowlist" ("список блокировок" и "список разрешений"). Цель этого — изжить укоренившуюся в культуре тенденцию называть плохое черным, а хорошее — белым.

Сторонники смены терминологии ссылаются на известную цитату о формирующей реальность силе слова, часто приписываемую древнекитайскому философу Лао Цзы: "Следи за своими мыслями — они становятся словами. Следи за своими словами — они становятся поступками. Следи за своими поступками — они становятся привычками. Следи за своими привычками — они становятся характером. Следи за своим характером — он формирует судьбу".