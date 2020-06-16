Главой правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока стал Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на распоряжение кабмина, опубликованное накануне, 15 июня. Как отмечает ТАСС, до этого возглавлял комиссию Дмитрий Медведев, бывший председатель правительства РФ.

Правительственная комиссия занимается вопросами социально-экономического развития Дальнего Востока. Обновился и ее состав. В него вошли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Минобрнауки Валерий Фальков, Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, в состав комиссии включены глава Росреестра Олег Скуфинский, начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка, новые руководители дальневосточных регионов — врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. Члены прошлого состава правительства РФ и экс-губернаторы покинули комиссию.