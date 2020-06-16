16 июня 202009:31 Анатолий Глянцев

Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

Специалисты продемонстрировали систему, которая впервые может обеспечить аквалангистам скоростной доступ в Интернет. Это поможет не только делиться фото и видео подводного мира в реальном времени, но и сделать погружения безопаснее.

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале IEEE Communications Magazine.

Радиоволны плохо проходят сквозь воду, особенно солёную морскую. Поэтому радиосвязь под водой возможна лишь на расстоянии считанных метров. Это мешает аквалангистам общаться с внешним миром и даже между собой (они вынуждены обходиться жестами). Понятно, что это очень неудобно, особенно в экстренной ситуации.

Новая система под названием Aqua-Fi обещает решить эту проблему. При этом средством связи для аквалангиста послужит обычный смартфон в водонепроницаемом чехле.

Предлагается установить на акваланг специальное устройство. Оно будет связываться со станцией на поверхности воды с помощью световых сигналов, а с гаджетом — с помощью обычной сети Wi-Fi, которую само же и будет "раздавать". Поскольку гаджет всегда будет находиться от этой конструкции не дальше расстояния вытянутой руки, радиоволны обеспечат достаточно надёжную связь с ним.

Схема работы системы Aqua-Fi согласно проекту. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Xavier Pita, KAUST.

Исследователи предлагают два способа связи с поверхностью: с помощью обычных светодиодов и лазера.

Набор светодиодов на батарейках весит очень мало, но и светит тускло. Авторы считают, что его стоит использовать при погружениях не более чем на десять метров.

Лазер с аккумулятором — более громоздкая система, зато и дальность получится приличная. По расчётам экспертов, связь будет работать даже на отметке 20 метров и глубже.

Свет от лазера или светодиодов будет приниматься погружённым в воду приёмником, плавающим у поверхности. Он по кабелю будет обмениваться данными с аппаратурой судна, а уж та будет подключена к Интернету через обычную спутниковую связь.

На данный момент инженеры испытали свою систему, передавая данные в обе стороны на расстоянии нескольких метров в спокойной воде. Они зафиксировали скорость передачи данных до 2,11 мегабайта в секунду и среднюю задержку в одну миллисекунду.

"Впервые кто-либо использовал Интернет под водой абсолютно без проводов", — утверждает первый автор статьи Базем Шихада (Basem Shihada) из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия).

Однако, прежде чем аквалангисты смогут ставить лайки из-под воды, специалистам ещё предстоит решить несколько проблем. Например, нужно добиться устойчивой связи в бурной воде, отклоняющей луч от прямой траектории. Для этого разработчики рассчитывают использовать сферический приёмник, способный принимать сигнал, пришедший с любой стороны.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о перспективных акустических системах связи для подводных лодок. Писали мы и о том, как лазерная связь используется в космосе.

Текст: Вести.Наука

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