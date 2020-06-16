Зарплаты хотят переводить через систему быстрых платежей

ЦБ РФ и банкиры обсуждают возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). Крупнейшие банки — ВТБ, Альфа-банк, "Открытие", Росбанк, Совкомбанк, "Тинькофф" поддерживают это предложение.

В этом случае, по их мнению, вырастет конкуренция на рынке и укорится решение проблемы "зарплатного рабства" (выплата зарплаты только через банк работодателя).

Обсуждаются разные варианты зарплатного сервиса СБП. Большая часть банков поддерживает вариант оплаты расходов в равных долях — банк работника и банк работодателя по три рубля за трансакцию.

По предложению банка "Тинькофф" за все платит банк работника: кроме выплат, положенных ЦБ (6 рублей) еще по 0,1% суммы перечисления банку работодателя и самому работодателю. В этом случае у работодателя появляется финансовый стимул.

Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.

За 2019 год в СПБ проведено более 8 миллионов операций на общую сумму почти 70 миллиардов рублей. Ежемесячный прирост в среднем составляет 25% как по количеству, так и по объему платежей.

На транзакцию приходится 15 секунд. Платить через СБП можно с помощью QR-кода. Комиссия при такой оплате может составлять 0,7-1%. Иногда это заметно ниже комиссии по банковским картам. Пользователи мобильных банков могут пользоваться новым сервисом. Это около 100 миллиона россиян.Банк России с 1 апреля отменил комиссии для банков на переводы, проводимые физическими лицами в Системе быстрых платежей. Отмена действует до 30 июня 2022 года. Такая мера позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам (физическим лицам) услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам.