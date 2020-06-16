24 июня в Иркутске не будет Парада в честь юбилея Победы. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". Как уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области, все ранее запланированные торжественные мероприятия, в том числе шествие, отменены.

Сохраняющаяся в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет провести массовое празднование, отметили в пресс-службе. Как известно, оперативный штаб принял решение продлить режим самоизоляции в области до 21 июня.

По информации "Вести-Иркутск", на сегодняшний день от проведения праздничных мероприятий 24 июня решили отказаться власти 13 городов России. Это Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский, Якутск.