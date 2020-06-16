Рубль дешевеет при открытии торгов

Рубль дешевеет в первые минуты начала торгов на Московской бирже. Курс евро растёт на 28 копеек до 79 рублей, доллар – на 4 копейки до 69,6 рубля, согласно данным торгов к 10:08 мск.

Через 5 минут доллар и евро уже дорожали на 16 и 32 копеек соответственно.

Но в целом рубль находится около докризисных уровней. Национальную валюту поддерживает продажа валюты Банком России и рост активности в экономике.

Европейский эталон Brent торгуется по $39,59 (-0,3%), американский WTI - по $36,86 (-0,7%), согласно данным торгов в Лондоне к 10:08 мск.

Но за сутки нефть подорожала. В понедельник на этот момент Brent торговался по $37,6 за баррель (-2,8%), американский эталон WTI – по $34,8 (-4,1%). В начале июня цена европейского и российского эталонов нефти превышала $43. Эта цена достаточна для начала наполнения Фонда национального благосостояния по бюджетному правилу.