"Тоттенхэм" вспомнил о Дзюбе

Лондонский "Тоттенхэм" намерен подписать летом двух новичков. Один из них капитан сборной России, нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Согласно информации сайта Чемпионат.com, "Тоттенхэм" собирается приобрести летом нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и защитника "Пари Сен-Жермен" Тома Менье. Контракт Дзюбы в "Зенитом" скоро истекает, и Артем станет свободным агентом. Поэтому стесненный в средствах "Тоттенхэм" может получить его бесплатно.

"Тоттенхэм" неоднократно интересовался Дзюбой, а прошлой зимой намеревался приобрести его. Но в итоге Артем остался футболистом "Зенита".