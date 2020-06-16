В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство

В Тбилиси задержан гражданин России Васамбек Боков. Его обвиняют в подготовке заказного убийства, а также приобретении, хранении и использовании фальшивых документов, передает телеканал "Россия 24".

Эту информацию уже подтвердили в Службе госбезопасности Грузии. Решением суда Боков заключен под стражу на 2 месяца. Расследование по этому делу продолжается, в том числе в рамках международного сотрудничества и по каналам Интерпола.

Ранее грузинские СМИ распространили информацию, что задержанный может быть причастен к подготовке убийства замдиректора оппозиционного телеканала — журналиста Георгия Габунии.

В июле 2019 года, будучи ведущим грузинского телеканала "Рустави-2", Габуния выступил с оскорблениями в адрес российского президента.

Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.