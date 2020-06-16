В магаданском поселке рушится дом, построенный 25 лет назад

В магаданском поселке Холодный разрушается фундамент дома, построенного 25 лет назад. Прокуратура начала проверку, по результатам которой будет оценена работа местных властей и коммунальных служб поселка.

Пятиэтажное здание было введено в эксплуатацию в 1995 году. Как подчеркнул глава Сусуманского городского округа Александр Лобов, планировка и метраж квартир в доме комфортабельные, но опоры здания оказались ненадежны.

Из аварийного дома расселили 18 семей, передает ГТРК "Магадан". Большинство отправились на временное проживание к родственникам, две семьи разместили в школе, некоторые в общежитии при артели.