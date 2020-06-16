СК: Галаев напал на полицейских без причины и вел дневник с молитвами о мести

Представитель Следственного комитета Юлия Иванова сообщила журналистам, что Ратмир Галаев, напавший на полицейских, "беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС". Слова старшего помощника руководителя СК РФ по городу Москва были процитированы агентством РИА Новости.

Между тем, следователи во время проведения обыска по месту жительства 25-летнего подозреваемого нашли дневник, который вел Ратмир Галаев. В интернет попали несколько фотографий рукописи.

"Прошу, сделай меня лучшим воином, даруй мне силы, прошу тебя, дай мне отомстить им за то, что не слушались тебя, творили зло, унижали твоих рабов, — писал Галаев на страницах, разлинованных в клетку с отведенными вручную полями. — Я люблю тебя и скучаю по тебе, ускорь нашу встречу, забери меня к себе в райские сады".

"Отомстил" Галаев совершенно незнакомым людям, открыв огонь по инспекторам ДПС. При этом полицейские, будучи раненными, бросились оказывать первую помощь напавшему на них человеку, после того, как его удалось нейтрализовать.

Нападение произошло в понедельник, 15 июня, среди белого дня в Москве на Ленинском проспекте возле дома 156 — полицейские проверяли документы у таксиста, когда по ним стал палить проходящий мимо мужчина.

К настоящему времени стало известно, что стрелок является уроженцем Ингушетии, прибывший в столицу весной этого года. Один из его родных братьев работает в правоохранительных структурах, а его дядя, по информации телеканала "Россия 24", бывший региональный министр имущества.

Люди, проживающие в одной квартире с Ратмиром Галаевым, сообщили, что мало общались с подозреваемым, поскольку тот в последнее время вел себя замкнуто.

СК РФ по Москве сообщил, что следствие намерено проверить "иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления".