Вести.net: в чаты WhatsApp добавят денежные переводы

В популярном мессенджере WhatsApp появились платежи. Правда пока функция доступна только в Бразилии. А GitHub - крупнейшее хранилище проекта с открытым исходным кодом, заменит расово окрашенные термины в коде всех проектов.

В популярном мессенджере WhatsApp появились платежи. Правда пока функция доступна только в Бразилии. Пользователи уже могут отправлять деньги друг другу и расплачиваться с компаниями за товары и услуги. Для запуска Facebook, который владеет WhatsApp, договорился с платежными системами Visa и Mastercard, а также с ведущими банками и операторами электронных платежей Бразилии. Для рядовых пользователей переводы будут бесплатными, для бизнеса комиссия составит примерно 4% - это много. В России, например, стоимость эквайринга обычно меньше 2%, но Facebook делает ставку на мелкий бизнес, который в Бразилии очень развит.

В стране более 10 млн малых и микропредприятий, которые далеко не всегда готовы ставить терминалы для работы с традиционными банковскими картами. И WhatsApp в Бразилии крайне популярен, в том числе у бизнеса. Традиционно компании связываются с клиентами именно там. Ежемесячная аудитория сервиса больше 120 млн человек. Это половина всего населения Бразилии. Это, кстати, сопоставимо с популярностью сервиса в России. У нас им пользуется почти 60% населения.

В Бразилии также получил популярность сервис WhatsApp Business, приложение с помощью которого предприниматели могут размещать цифровую витрину товаров, общаться с клиентами от имени компании. Теперь товар можно будет и оплатить прямо в мессенджере. Важная особенность для обработки платежей используется собственная система Facebook Pay, этот сервис уже работает в Бразилии, Канаде, Франции, Мексике, Испании, Великобритании и США, но впервые его использовали для оплаты и переводов в WhatsApp, а не собственно в Facebook. Интересно, что изначально Facebook собирался запускать платежи через WhatsApp не в Бразилии, а в Индии. Это второй рынок в мире по числу пользователей интернета после Китая и там у WhatsApp аудитория около 400 млн пользователей. Но там пока проект лишь на стадии тестирования с 2018 года. Из-за разногласий с финансовым регулятором Facebook его пока так и не запустил.

В любом случае это очередной шаг Facebook к созданию глобальной платежной системы, после того, как компания потерпела неудачу с собственной криптовалютой Libra и фактически столкнулась с запретом со стоны финансового регулятора США она заявила, что изменит подход и обещала не создавать свою валюту, а завести цифровые кошельки, вроде "Яндекс.Денег" или Qiwi, PayPal если говорить об американских реалиях.

И еще про сегодняшние американские реалии. GitHub - крупнейшее хранилище проекта с открытым исходным кодом заменит расово окрашенные термины в коде всех проектов. Так компания отреагировала на протесты в поддержку чернокожего населения в США. Речь идет о терминах и командах, которые могут показаться оскорбительными в первую очередь для афроамериканцев. Например, master and slave, что описывает приоритет процессов в программе, но в буквальном переводе означает "хозяин и раб". Их предлагают заменить на команды main и secondary, то есть основной и вторичный. Термины blacklist и whitelist, то есть буквально черный и белый список хотят заменить на allowlist и blocklist, то есть список разрешенного и запрещенного. Тут суть в том, что психологи считают использование таких терминов приводит к закреплению в языке лексики, которая может оскорбить часть населения. До этого на подобный шаг уже пошли создатели других проектов: Android, языка программирования Go и некоторые другие компании. Но GitHub пользуются 50 млн разработчиков и это уже получается глобальные изменения.