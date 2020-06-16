16 июня 202010:54

Вести.net: в чаты WhatsApp добавят денежные переводы

В популярном мессенджере WhatsApp появились платежи. Правда пока функция доступна только в Бразилии. А GitHub - крупнейшее хранилище проекта с открытым исходным кодом, заменит расово окрашенные термины в коде всех проектов.

В популярном мессенджере WhatsApp появились платежи. Правда пока функция доступна только в Бразилии. Пользователи уже могут отправлять деньги друг другу и расплачиваться с компаниями за товары и услуги. Для запуска Facebook, который владеет WhatsApp, договорился с платежными системами Visa и Mastercard, а также с ведущими банками и операторами электронных платежей Бразилии. Для рядовых пользователей переводы будут бесплатными, для бизнеса комиссия составит примерно 4% - это много. В России, например, стоимость эквайринга обычно меньше 2%, но Facebook делает ставку на мелкий бизнес, который в Бразилии очень развит.

В стране более 10 млн малых и микропредприятий, которые далеко не всегда готовы ставить терминалы для работы с традиционными банковскими картами. И WhatsApp в Бразилии крайне популярен, в том числе у бизнеса. Традиционно компании связываются с клиентами именно там. Ежемесячная аудитория сервиса больше 120 млн человек. Это половина всего населения Бразилии. Это, кстати, сопоставимо с популярностью сервиса в России. У нас им пользуется почти 60% населения.

В Бразилии также получил популярность сервис WhatsApp Business, приложение с помощью которого предприниматели могут размещать цифровую витрину товаров, общаться с клиентами от имени компании. Теперь товар можно будет и оплатить прямо в мессенджере. Важная особенность для обработки платежей используется собственная система Facebook Pay, этот сервис уже работает в Бразилии, Канаде, Франции, Мексике, Испании, Великобритании и США, но впервые его использовали для оплаты и переводов в WhatsApp, а не собственно в Facebook. Интересно, что изначально Facebook собирался запускать платежи через WhatsApp не в Бразилии, а в Индии. Это второй рынок в мире по числу пользователей интернета после Китая и там у WhatsApp аудитория около 400 млн пользователей. Но там пока проект лишь на стадии тестирования с 2018 года. Из-за разногласий с финансовым регулятором Facebook его пока так и не запустил.

В любом случае это очередной шаг Facebook к созданию глобальной платежной системы, после того, как компания потерпела неудачу с собственной криптовалютой Libra и фактически столкнулась с запретом со стоны финансового регулятора США она заявила, что изменит подход и обещала не создавать свою валюту, а завести цифровые кошельки, вроде "Яндекс.Денег" или Qiwi, PayPal если говорить об американских реалиях.

И еще про сегодняшние американские реалии. GitHub - крупнейшее хранилище проекта с открытым исходным кодом заменит расово окрашенные термины в коде всех проектов. Так компания отреагировала на протесты в поддержку чернокожего населения в США. Речь идет о терминах и командах, которые могут показаться оскорбительными в первую очередь для афроамериканцев. Например, master and slave, что описывает приоритет процессов в программе, но в буквальном переводе означает "хозяин и раб". Их предлагают заменить на команды main и secondary, то есть основной и вторичный. Термины blacklist и whitelist, то есть буквально черный и белый список хотят заменить на allowlist и blocklist, то есть список разрешенного и запрещенного. Тут суть в том, что психологи считают использование таких терминов приводит к закреплению в языке лексики, которая может оскорбить часть населения. До этого на подобный шаг уже пошли создатели других проектов: Android, языка программирования Go и некоторые другие компании. Но GitHub пользуются 50 млн разработчиков и это уже получается глобальные изменения.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

10:57

Минпросвещение разработало "базовые ценности" школьного воспитания

10:40

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

05:06

Федеральных преступников в США снова будут казнить

04:30

Четверо полицейских ранены в ходе конфликта в Дагестане

03:16

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

00:48

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

23:51

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

37 минут назад
Новая вспышка ковида в Китае: вирусная рыба приплыла из Европы

Новая вспышка ковида в Китае: вирусная рыба приплыла из Европы

5 минут назад
СК: Галаев напал на полицейских без причины и вел дневник с молитвами о мести

СК: Галаев напал на полицейских без причины и вел дневник с молитвами о мести

58 минут назад
Конец связи: Северная Корея взорвала южнокорейский офис в Кэсоне

Конец связи: Северная Корея взорвала южнокорейский офис в Кэсоне

1 час назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

2 часа назад
Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

32 минуты назад
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

2 часа назад
Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

7 часов назад
Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

5 часов назад
С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

9 часов назад
Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

5 часов назад
Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

2 часа назад
"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

9 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

2 часа назад
При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

3 часа назад
В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

3 часа назад
В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

4 часа назад
В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

4 часа назад
Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Из военного госпиталя в Чите выписались первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

5 часов назад
Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

6 часов назад
США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

6 часов назад
Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

7 часов назад
"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

8 часов назад
Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

10 часов назад
Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

10 часов назад
КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

10 часов назад
Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

11 часов назад
За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

11 часов назад
Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

12 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

14 часов назад
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

14 часов назад
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

14 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

15 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

15 часов назад
Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

16 часов назад
Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

17 часов назад
Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

18 часов назад
"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку