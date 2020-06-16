Жители России стали чаще выбирать дешевые товары и продукты

В России растёт спрос на товары и продукты низкого ценового сегмента после выхода из режима карантинных ограничений, согласно исследованию Nielsen.

Это связано с сокращением доходов населения и поиском выгодных предложений на продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG).

Почти четверть опрошенных Nielsen потребителей в России сообщили о снижении доходов из-за пандемии и самоизоляции. Это отразилось на рынке товаров и продуктов. Доля низкого ценового сегмента на рынке выросла для почти половины FMCG-категорий. Доля продаж дешевых товаров выросла с 17% в среднем за год до 18,2% в апреле и 17,7% в мае, — отмечается в исследовании, на которое ссылается ТАСС.

Это касается многих массовых продуктов — мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий и других. Например, с 27 апреля по 24 мая 2020 года доля дешевых макаронных изделий выросла до 23% в денежном выражении с 19% ранее. А доля премиального ценового сегмента снижается — с 35,8% в среднем по году до 34,2% в апреле и 34,4% в мае.

Помимо дешевых повседневных товаров и продуктов покупатели в России стали чаще искать скидки. Почти треть из них стала чаще искать в магазинах товары со скидками. В новых условиях – изменений предпочтений покупателей и их доходов, коронавируса – может снизиться трафик в многолюдных магазинах и очередях, и часть покупателей перейдёт на покупки в небольшие форматы магазинов у дома, дисканутеры и онлайн-торговлю, прогнозируют в Nielsen.

Это может быть временным явлением. Росстат зафиксировал падение оборота розничной торговли в апреле на 23,4%. Но в начале июня настроение российских потребителей улучшилось, а уровень тревожности снизился, следует исследования BCG и "Ромира".