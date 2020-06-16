После видеообращения к Путину лифтерам воронежской больницы дали премии

После видеообращения к президенту лифтерам воронежской больницы №8 заплатили премии. Они трудились в стационаре с коронавирусными пациентами и правомерно рассчитывали на надбавки за работу.

Как узнал корреспондент "Вести Воронеж" в пресс-службе Департамента здравоохранения, лифтерам начислили за май и надбавку, и премию. В областном минздрве отметили, что этой категории работников больниц федеральные выплаты не положены.

Напомним, лифтеры больницы пожаловались на отсутствие кого-либо денежного поощрения. А ведь они в непосредственной близости — "красной зоне" с больными коронавирусом. Крик отчаяния они адресовали Путину, уточняя, что всё движение в ковид-стационаре осуществляется через лифт.

"Вы не забыли поощрить водителей скорой. Для сравнения, если на линию выйдет десять машин, то каждая доставит в больницу по одному COVID-зараженному. В то время, как мы будет контактировать с десятью больными".

Вместе с тем, количество выздоровевших от коронавируса воронежцев за минувшие сутки выросло почти в 3,5 раза. Если 15 июня стало известно о 30 окончательно выздоровевших пациентах с COVID-19, то сегодня победивших болезнь оказалось почти в 3,5 раза больше – 100 жителей региона.



Теперь число выздоровевших с начала эпидемии в регионе более 2 тысяч ста человек. Еще более 2,7 тысяч жителей региона болеют коронавирусом на данный момент. Они изолированы дома или в больнице – в зависимости от тяжести болезни.