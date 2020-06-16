16 июня 202011:24

Hey обещает революционный сервис электронной почты за 100 долларов в год

Основатели сервиса для управления проектами и совместной работы Basecamp — Джейсон Фрид и Дэвид Хайнмайер Хэнссон — представили новый сервис электронной почты под названием Hey. Доказав с помощью Basecamp, что удаленная работа может быть эффективнее офисной, они взялись за новую задачу — совершить аналогичный переворот в области цифровой переписки.

За право попробовать "революционный" по мнению создателей продукт придется заплатить 100 долларов в год. Кроме того, придется в каком-то смысле начать жизнь с нуля — Hey не подразумевает использование существующего почтового адреса, придется заводить на сервисе новый. Поэтому, отмечает The Verge, новинка в первую очередь адресована тем, кто и испытывает постоянный стресс от переписки по электронной почте и недоволен тем, как медленно эволюционируют привычные сервисы онлайн-почты вроде Gmail или Outlook.com.

С точки зрения нового сервиса, электронная почта по своей сути — это совокупность трех категорий информации: (1) что-то, что требует ответа, (2) что-то, что вы хотите прочитать и (3) чеки и уведомления об операциях. Для каждой категории в Hey создан свой раздел, а вся остальная почта так или иначе считается нежелательной.

Когда на адрес пользователя в Hey впервые приходит письмо от нового адресата, оно по умолчанию попадает в The Screener — своего рода "зал ожидания". Просматривая его, пользователь решает, какие письма нужно отнести к одной из трех категорий, а какие отправители вообще не заслуживают внимания — для них предназначена кнопка с большим пальцем, повернутым вниз.

По словам Фрида, задача Hey — уменьшить объем получаемой корреспонденции, при этом гарантировав, что письма от определенных адресатов (семьи, друзей, коллег) обязательно попадут в папку Imbox — такое лингвистическое новообразование (от "important" (важный) и "box" (ящик)) обозначает в сервисе место для заслуживающей внимания пользователя входящей почты.

Сервис подразумевает, что перед глазами в Imbox всегда находится корреспонденция в порядке поступления — бороться за пустые "Входящие", архивируя все сообщения в надежде найти их потом встроенным поиском, как Gmail, Hey не предлагает.

Для переключения между разными разделами почтового ящика предназначено всплывающее по нажатию клавиатурной комбинации синее меню. Помимо Imbox там есть Feed — лента с рассылками, рассчитанными на вдумчивое чтение, и Paper Trail — уведомления о покупках, доставке и прочие эфемерные, но потенциально важные технические сообщения.

Кроме того, предусмотрен раздел для отложенных писем, требующих ответа — Reply Later, раздел Set Aside для другой корреспонденции, к которой со временем предстоит вернуться (билеты, посадочные талоны и т.п.), а также папка All Files, где собираются прикрепленные к письмам документы и изображения.

Hey позволяет добавлять к письмам теги для удобной группировки, однако вещи вроде флажков и звездочек создатели сервиса считают избыточными. Если нужно сохранить какой-то отрывок информации из письма, есть функция Clippings — архив "вырезок" из переписки.

Новый сервис всерьез заботится о конфиденциальности: встроенные в письма трекинговые пиксели, уведомления о прочтении и прочие функции слежки блокируются, двухфакторная аутентификация (но не через потенциально небезопасные СМС) обязательна.

Есть у Hey и функции, которые другими платформами в принципе не предусмотрены. Например, разные цепочки писем по одному вопросу можно группировать вместе для удобства просмотра. Разрешено и менять тему уже полученного письма, при этом у отправителя она не изменится.

Отражая скептицизм своих создателей по отношению к нынешнему состоянию электронной почты, мобильные приложения Hey по умолчанию не присылают вообще никаких уведомлений. Включить их можно, но делать это придется для каждого отправителя писем в отдельности. "Большинство приложений считают себя центром мира. Они — самая важная штука на свете. Они обязаны присылать пуши по каждому поводу. Мы не настолько важные", — пояснил Фрид в интервью The Verge.

Hey можно бесплатно использовать в течение 14-дневного пробного периода. По информации создателей, в список ожидания записались уже 50 000 человек — им приложение постепенно станет доступно в ближайшие недели. Исходная версия рассчитана на индивидуальных пользователей (создатели скромно говорят, что будут рады и аудитории в 100 000 человек), однако позже запустят и корпоративную версию с расширенными возможностями для командной работы.

Текст: Вести.Hi-tech

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