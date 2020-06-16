Дрессировщики цирка показали львенка, изъятого у контрабандистов. Видео

Спасенный в Волгограде полуторамесячный львенок Гром чувствует себя хорошо. Неоценимую помощь оказали дрессировщики Забайкальского цирка династии Довгалюк, Они забрали малыша на передержку, вылечили и откормили. А ведь его жизнь, в полном смысле слова, висела на волоске.

История спасение берет начало в Волгограде, сообщает ГТРК "Чита". Крошечного зверя в тесной коробке обнаружили полицейские при досмотре пассажирского автобуса "Махачкала-Москва". Измученное животное изъяли. Так как в городе гастролировал Забайкальский цирк, а у дрессировщиков есть опыт общения с хищными кошками, львенка решили отдать на передержку в цирк.

А дальше череда лечебных мероприятий. У зверя обнаружилась двусторонняя пневмония и лишай. Ну и полчища блох в мягком детском подшерстке. Впрочем, малыш быстро шел на поправку, сейчас его вес на 2 с лишним килограмма больше.

Виталий Довгалюк, дрессировщик Забайкальского цирка поделился: "Пока львёнок находится у нас на ответственном содержании. Получает всё необходимое ветеринарное обслуживание — его обслуживают и врачи Волгограда, и московские коллеги. Подкармливаем еще витаминами. И, в общем, чувствует себя сейчас хорошо".

Дальнейшая судьба Громика пока под вопросом. В цирке он временно.