Теннисный сезон в АТП начнется турниром в Вашингтоне

Серия турниров Ассоциации теннисистов профессионалов начнет 10 августа в Вашингтоне. Этот турнир станет одним из этапов подготовки к Открытому чемпионату США.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь соревнований. Все турниры АТП и ВТА (Женской теннисной ассоциации) были отменены до 31 июля. Первый паузы турнир начнется 10 августа в Вашингтоне. Следующий стартует 17 августа в Нью-Йорке.

Турниры, запланированные в Азии, будут лидо отменены, либо перенесены в Европу. Итоговый турнир АТП пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.