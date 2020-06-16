Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко

На Украине скончался отец бывшего президента страны Петра Порошенко. Пять дней назад, 11 июня, ему исполнилось 84 года, а накануне украинские СМИ сообщили, что у Алексея Ивановича случился инсульт.

В сообщении партии экс-президента Украины "Европейская солидарность" выразили соболезнование Петру Порошенко и членам его семьи.

Алексей Иванович Порошенко — заслуженный работник сельского хозяйства, он был депутатом Винницкого областного совета и членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, передает РИА Новости. В 2009 году был удостоен звания Герой Украины.