Стоимость велопроката в Москве снижают на 30%

Правительство Москвы снижает с 18 июня на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона, сообщил в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность", — отметил Ликсутов.

"Сейчас самое подходящее время, чтобы исправить ошибки, обменяться идеями и предложениями и найти новые удачные решения, — отметил Ликсутов. - И всем вместе понять, что нужно сделать, чтобы мы чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом и чтобы это было безопасно и удобно".

Помимо снижения с 18 июня на 30% стоимости велопроката до конца сезона, власти столицы продолжат перенастраивать пешеходные светофоры, создавать парковочные места для автомобилей и велосипедов, настраивать максимально удобно маршруты наземного транспорта. Продолжится строительство и новых станций метро, и МЦД.

С 1 июня к обычному режиму работы в Москве вернулась городская система велопроката. Взять велосипед теперь снова смогут все желающие (ранее это было доступно только курьерам и волонтерам). Однако пользоваться транспортом необходимо в перчатках или же перед возвратом продезинфицировать все его части. Оператор столичного велопроката также будет проводить санитарную обработку велосипедов на регулярной основе.

По итогам прошлого сезона в столице велопрокат обеспечил 5 миллионов поездок для горожан. Чаще других сервисом пользовались жители Хамовников и Тверского района. Среди них нашелся и чемпион — москвич, который за сезон накатал по столичным улицам расстояние, сравнимое с поездкой до Урала. Ему вручили абонемент с пожеланием в следующем году установить новый рекорд.