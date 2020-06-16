США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei

Соединенные Штаты пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской компанией Huawei, чтобы они могли совместно работать над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G, сообщает Reuters.

Министерство торговли США и другие ведомства подписали соглашение об изменении правил, в четверг оно будет опубликовано в Федеральном реестре.

Поправки направлены на обеспечение "полного участия" американских компаний в добровольных органах по установлению стандартов и являются ответом на обеспокоенность компаний США и законодателей.

Министр торговли США Уилбур Росс в заявлении агентству Reuters отметил, что США не собираются уступать лидерство в глобальных инновациях.

"Министерство привержено делу защиты национальной безопасности и внешнеполитических интересов США, поощряя американскую промышленность к полноценному участию и установлению американских технологий в качестве международных стандартов", — сказал Уилбур Росс.

Министр торговли США отметил, что участие США в разработке стандартов "влияет на будущее 5G, автономных транспортных средств, искусственного интеллекта и других передовых технологий".

Почему важна стандартизация? Во всем мире хайтек, как и в целом отрасли промышленности, имеет стандарты, которые определяют то, как работают технологии и обеспечивается функциональная совместимость с устройствами по всему миру. Хорошим примером является телекоммуникационная индустрия. Для работы многих устройств в сетях пятого поколения (5G) нужно, чтобы устройства понимали друг друга. Технические стандарты создаются благодаря сотрудничеству между отраслевыми органами, экспертами и компаниями.

Эти технические спецификации принимаются и интегрируются в то, что становится потом стандартом индустрии. Следование стандартам позволяет повысить эффективность развертывания сетей и обеспечить их работу независимо от локации.

Крупнейшие американские и европейские технологические компании, такие как Qualcomm и Ericsson, часто устанавливают стандарты в различных отраслях промышленности, но в последние несколько лет Китай играет все более активную роль.

В телекоммуникационной отрасли ожидается, что 5G, или беспроводные сети пятого поколения, будут "питать" все — от стриминга видео до самоуправляемых автомобилей.

Отраслевые и правительственные чиновники заявили, что изменение правил не должно рассматриваться как признак ослабления санкций США против Huawei, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования.

По их словам, внесение Huawei в "черный список" поставило США в невыгодное положение в плане установления стандартов, когда компании разрабатывают спецификации, позволяющие оборудованию различных компаний функционировать совместно.

В условиях, когда компании США не уверены в том, какой технологией или информацией им разрешено делиться, многие американские фирмы сократили свое участие в обсуждениях по установлению стандартов, что дало компании Huawei перевес по голосам.

"Путаница, возникшая в связи со списком юридических лиц в мае 2019 года, случайно оттеснила американские компании на обочину некоторых разговоров о технических стандартах, поставив их в стратегически невыгодное положение", — сказала Наоми Вильсон, старший директор по политике в Азии Совета по промышленности информационных технологий, который представляет компании, в том числе Amazon, Qualcomm и Intel.

Поправка "окажет существенную помощь американским компаниям, сохраняющим лидерство в группах по международным стандартам, без ущерба для целей правительства в отношении Huawei", сказал вашингтонский торговый юрист Кевин Вульф (Kevin Wolf).