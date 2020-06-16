Тема:

Конфликт между Кореями 41 минута назад

16 июня 202012:33

"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

Власти КНДР подтвердили намеренное разрушение здания, в котором находился офис по межкорейским связям.

"16 июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом в сообщении ЦТАК подчеркивалось, что здание было взорвано в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в северокорейском городе Кэсон (находится на границе с Южной Кореей) по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Теперь здание полностью разрушено. Над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Северной Кореи изучают возможность ввода войск в демилитаризированную зону.

Ранее по теме

Сейчас

13:07

"Прямая линия с Путиным" пройдет после голосования по Конституции

12:58

Депутаты и сенаторы разработали три принципа удаленной работы

10:57

Минпросвещение разработало "базовые ценности" школьного воспитания

10:40

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

05:06

Федеральных преступников в США снова будут казнить

04:30

Четверо полицейских ранены в ходе конфликта в Дагестане

03:16

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

COVID-19: Россия находится в низшей точке заболеваемости, иммунная прослойка растет

COVID-19: Россия находится в низшей точке заболеваемости, иммунная прослойка растет

1 час назад
"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

40 минут назад
Новая вспышка ковида в Китае: вирусная рыба приплыла из Европы

Новая вспышка ковида в Китае: вирусная рыба приплыла из Европы

1 час назад
Стоимость велопроката в Москве снижают на 30%

Стоимость велопроката в Москве снижают на 30%

34 минуты назад

Трансляции

13:30

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана
14:00

Рабочая встреча Владимира Путина с главой ФСБ

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Посол ФРГ в США: американские войска находятся в Германии не для защиты

Посол ФРГ в США: американские войска находятся в Германии не для защиты

44 минуты назад
В метро снизят цену за проезд

В метро снизят цену за проезд

1 час назад
СК: Галаев напал на полицейских без причины и вел дневник с молитвами о мести

СК: Галаев напал на полицейских без причины и вел дневник с молитвами о мести

2 часа назад
Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

1 час назад
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

3 часа назад
Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

8 часов назад
Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

7 часов назад
Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с ковидной пневмонией

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с ковидной пневмонией

49 минут назад
Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: "Современник" поддержал Ефремова

4 часа назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

1 час назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

22 часа назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Цена Brent превысила 40 долларов: растёт спрос и на российскую нефть

Цена Brent превысила 40 долларов: растёт спрос и на российскую нефть

26 минут назад
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко

1 час назад
Жители России стали чаще выбирать дешевые товары и продукты

Жители России стали чаще выбирать дешевые товары и продукты

1 час назад
Противостояние велосипедиста и медведя на Камчатке попало на видео

Противостояние велосипедиста и медведя на Камчатке попало на видео

1 час назад
Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

2 часа назад
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

3 часа назад
Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

Популярный сервис для программистов сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев

4 часа назад
При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

4 часа назад
В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

В Забайкалье четыре человека пожертвовали жизнями, спасая тонущую девочку

5 часов назад
В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

5 часов назад
В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

6 часов назад
Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

6 часов назад
Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

7 часов назад
США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

8 часов назад
Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

9 часов назад
"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

10 часов назад
С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

10 часов назад
"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

11 часов назад
Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

11 часов назад
Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

Хуснуллин: ипотека под 6,5 процента - вот та мера, которая выстрелила "в десятку"

14 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

15 часов назад
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

15 часов назад
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

16 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

16 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку