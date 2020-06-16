"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

Власти КНДР подтвердили намеренное разрушение здания, в котором находился офис по межкорейским связям.

"16 июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом в сообщении ЦТАК подчеркивалось, что здание было взорвано в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в северокорейском городе Кэсон (находится на границе с Южной Кореей) по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Теперь здание полностью разрушено. Над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Северной Кореи изучают возможность ввода войск в демилитаризированную зону.