Семьи, опекавшие во время пандемии детей-сирот, получили выплаты

Сейчас
16:22
СК уточнил количество жертв стрельбы в Назрани и возбудил уголовное дело
Эксклюзив
-
Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска
- Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений
- Откуда в Россию привезли коронавирус: составлено "эволюционное древо" COVID-19
Картина дня
-
"Прямая линия с Путиным" пройдет после голосования по Конституции
- Перестрелка в Назрани: подтверждена гибель сотрудника полиции
- В Совфеде предложили сократить новогодние праздники
- Стали известны города, где отменяют Парад Победы
- КНДР взорвала офис межкорейской дружбы
Самое читаемое
-
Стало известно, из-за чего Ефремов напился в день ДТП
- Турецкие компании отказываются платить "Газпрому"
- Названо еще одно страшное осложнение при COVID-19
- Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
- Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
- Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы
Телеканал "Россия"
-
Остросюжетная мелодрама "Анка с Молдаванки". Смотрим прямо сейчас
- Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста
- Судьба Марины Есипенко. "От Никиты Джигурды меня спас Олег Митяев"
- Смотрите лучшие скетчи юмористического шоу "100ЯНОВ"
- Многосерийная драма "Ненастье" – на телеканале "Россия"
Вести.Экономика
-
Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
- В июне рублю будет вполне комфортно
- Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
- "Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2
- Мантуров: выпуск и продажи автомобилей в России сократятся 2020 году на 15-30%
Вести.Hi-tech
-
Еврокомиссия начала расследования против Apple
- "Революционный" сервис электронной почты оценили в 100 долларов в год
- В чаты WhatsApp добавят денежные переводы
- GitHub сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев
- Крушение российской "летающей мясорубки". Видео
Вести в 20.00Показать все новости
Вести.Регионы
-
Жители Мурманска зажигают виртуальные свечи памяти
- В погоне за красивым селфи подросток сорвался с ЛЭП и погиб
- Изъятый у контрабандистов львенок Гром чувствует себя хорошо
- Мэру Красноярска вынесено представление после ЧП в Студгородке
- Шутки с косолапым на дороге едва не закончились трагедией
Вести.Наука
-
Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике
- Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi
- Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку"
- Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила
- В России успешно опробовали новый метод диагностики рака
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Новые встречи с любимыми постановками
- Человек-счастье: Славе Полунину - 70
- Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
- Кинофестиваль имени А. Тарковского «Зеркало» пройдет онлайн
Москва 24
-
Как обезопасить себя от укусов клещей на прогулках в парках Москвы
- Пихта, пиявки и куркума: поможет ли народная медицина в профилактике COVID
- Во сколько обойдется отдых на российских курортах
- Психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции
- Горожан призвали не утолять жажду спиртным
Сегодня
В Москве из-за жары объявили штормовое предупреждение
19 минут назад
Трансляции
Завтра, 17 июня
Совет Федерации предложил сократить Новый год
40 минут назад
Стали известны города, где отменяют Парад Победы
2 часа назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион
4 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане
15.06.2020 14:57
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение
15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет
11.06.2020 10:18
Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру
11 минут назад
Юлия Липницкая скоро станет мамой
46 минут назад
Врач рассказала, какой шоколад нужно есть, чтобы не толстеть
58 минут назад
Группу Little Big обвинили в плагиате
1 час назад
Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ
2 часа назад
Стоимость велопроката в Москве снижают на 30%
3 часа назад
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко
4 часа назад
В метро снизят цену за проезд
4 часа назад
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi
6 часов назад
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
6 часов назад
При взрыве на полигоне пострадали четверо военных
7 часов назад