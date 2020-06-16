Семьи, опекавшие во время пандемии детей-сирот, получили выплаты

Правительственные выплаты за апрель и май получены жителями Калужской области. Речь идет о тех семьях, которые забрали под свою опеку сирот и временно оставшихся без родителей детей на время пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает ГТРК "Калуга", тринадцать жителей региона взяли к себе за это время ребят. Каждой семье ежемесячно положено по 12130 рублей. Всего будет перечислено более 260 тысяч рублей.

Как напомнили в ПФР по области, для получения выплаты необходимо обратиться в ведомство до конца сентября.