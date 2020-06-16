За цикл программ о театре ГТРК "Алтай" удостоен награды

Съемочная группа ГТРК "Алтай" стала лауреатом премии края в области литературы, искусства и народного творчества. Создатели удостоены награды за проект "Театр Алтая".

Как сообщает ГТРК "Алтай", автором проекта является Евгения Панина, режиссер — Алексей Сазонов. Цикл программ был показан на канале "Россия 24". В материале из 12 фильмов рассказывается об истории театрального искусства, которая началась на Алтае 244 года назад. Тогда в Барнауле появился Театральный дом, к слову, первый в Сибири. Историю удалось восстановить по фотографиям и документам из архивов, а также воспоминаниям современных деятелей искусства.

Отметим, что, по мнению экспертного совета, который оценивал представленные проекты, работа ГТРК "Алтай" признана высоко профессиональной, и, по праву, достойна называться лучшей.