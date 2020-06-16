Сервис надеется заработать на Zoom-встречах со знаменитостями

Американский стартап Cameo, запустивший два года назад сервис отправки видеосообщений от знаменитостей, предложил новую услугу. За солидную сумму желающие теперь могут приобрести себе или в подарок короткий сеанс живого общения с кумиром через сервис видеоконференций Zoom.

Новая услуга называется Cameo Live и заработала на минувших выходных. Однако цены на прямой диалог у многих зарегистрированных на сайте знаменитостей (всего их более 30 000) оказались заоблачными. Так, актер и комик Джереми Пайвен, известный по телесериалу "Красавцы" ("Entourage"), оценил десять минут своего времени в 15 000 долларов. Для сравнения, видеообращение он готов записать за 400 долларов.

Легендарный скейтбордист Тони Хок хочет за видеовстречу 1000 долларов, а экс-звезда американского футбола Бретт Фарв - 5000. Cameo позволит подключиться к такому звонку четырем зрителям (помимо "звезды" и заказчика), а отмена назначенной видеоконференции возможна не позднее чем за 24 часа до ее начала. Если знаменитость не подключится к видеовстрече, деньги вернут.

По данным сервиса, на начальном этапе заработать на живом видеообщении с фанатами выразили готовность 50 "звезд" разной величины. Популярность Cameo резко возросла во время пандемии, причем как у пользователей - число заказов только за март выросло на 83%, так и у знаменитостей - их в марте подключилось на 160% больше, чем месяцем ранее.