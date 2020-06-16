Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

После вынужденной самоизоляции из-за коронавируса многие, прежде всего, женщины, заметили, что кожа лица потускнела, появились проблемные участки, отечность.

О том, как привести в норму в домашних условиях в эфире телеканала "Россия 1" рассказала врач-косметолог Наталья Николаева.

Прежде всего, говорит эксперт, надо обратить внимание на ингредиенты в креме, которые являются идеальными для увлажнения. Здесь над запомнить три главные компонента: "У" – увлажнитель, "Э" — эмолент и "О" — окклюзив.

Косметолог поясняет, что увлажнение дают "гиалуроновая кислота, мочевина, она тоже прекрасно увлажняет, ее еще называют карбамид, глицерин как вариант".

Эмолент – это эмульсия. Самый классический пример, который всем будет понятен, – это пчелиный воск, говорит эксперт.

"Эмоленты – смягчители кожи. Есть такое не очень благозвучное название циромиды. Это, в общем-то, тоже липиды, жиры, между ними находятся молекулы воды. Они получаются искусственным путем. Увы, натуральные невозможно сделать, это искусственный продукт, но он абсолютно идентичен натуральным и прекрасно работает", — добавляет косметолог.

Окклюзивы — это третий необходимый компонент, закупоривающий предыдущие два.

"Это такое "жидкое масло". Оливковое масло — самый типичный пример", — поясняет эксперти добавляет, что "эта триада – показатель хорошего увлажняющего крема".

На эти составляющие надо обращать внимание, покупая крем в магазине или аптеке.

Однако можно и в домашних условиях привести в порядок кожу лица.

Например, использовать для увлажнения жидкую основу (и чем она жиже, тем глубже проникает средство).

Если есть проблема сухости, то хорошо использовать увлажняющие тоники или сыворотки, а сверху в небольшом количестве как окклюзив (чтобы "закрыть" кожу) использовать крем.

Далее, советует косметолог Наталья Николаева, можно сделать лимфодренажный массаж, который называется красивым японским словом "асахи".

"Асахи означает восходящее или утреннее солнце. Само название говорит о том, что его нужно делать утром. Потому что вечером лимфодренажные массажи могут принести вред", — поясняет эксперт и демонстрирует в студии программы, как именно надо его делать.



После массажа "Асахи" стоит сделать простую тонизирующую маску с лимфодренажным эффектом.

Для этого из хлопчатобумажной ткани надо сделать "маску-лицо", заварить крепкий зеленый чай, дать ему настояться минут 10.

Когда он станет теплым, в растворе надо смочить тканевую маску, положить ее аккуратно на лицо, сверху — пленочку (но можно и без нее), махровое полотенце потолще желательно и спокойно минут 10-15 минут полежать.

И уже после этой процедуры надо нанести правильно выбранный увлажняющий крем с теми компонентами, о которых говорилось выше, советует косметолог.