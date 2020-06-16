Тренер "Наполи" выгнал нападающего с тренировки

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки команды нападающего Ирвинга Лосано. Участие мексиканца в финале Кубка Италии исключено.

17 июня пройдет финал Кубка Италии. В решающем матче встретятся "Ювентус" и "Наполи". За день до финала неаполитанцы лишились одного из нападающих. Мексиканец Ирвинг Лосано был изгнан с тренировки тренером Дженнаро Гаттузо.

Гаттузо посчитал, что Лосано недостаточно прилежен на тренировках. Тренер указал 24-летнему нападающему на дверь. Ирвинг покинул базу, и теперь его будущее в команде под вопросом.

Прошлым летом Ирвинг Лосано был куплен "Наполи" у голландского ПСВ за 45 миллионов евро. В текущем сезоне мексиканский нападающий сыграл за неаполитанцев 16 встреч и забил 2 мяча.