"Краснодар" расстанется с вратарем Крицюком

Вратарь Станислав Крицюк покинет "Краснодар" во время летнего трансферного окна. Срок действия контракта 29-летнего футболиста истекает 30 июня.

Станислав не имеет в "Краснодаре" постоянной игровой практики, проиграв место в основе Матвею Сафонову. Клуб тоже не собирается продолжать сотрудничество, поэтому Крицюк уйдет из команды. В услугах футболиста заинтересован несколько клубов, в том числе и "Локомотив".

Станислав Крицюк пришел в "Красодар" зимой 2016 года из португальской "Браги". На счету вратаря один матч за сборную России.