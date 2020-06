Группу Little Big обвинили в плагиате

Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.

Музыканта Little Big отказались это комментировать. Об этом РИА Новости заявила представитель группы Полина Храмова.

Сходство треков Little Big с песнями зарубежных звезд заметила пользователь TikTok Арина Ростовская.

@360tv ЗАБАВНО, ДА? 🤔 Как думаете, ПЛАГИАТ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ? 😅 отправь фэну Литл Биг 🤷🏽‍♀️ и пиши ниже, кто ещё не украл, а вдохновился ☝🏾##рек ♬ оригинальный звук — granatka94

Группа Little Big с песней Uno должна была выступать на песенном конкурсе "Евровидение-2020", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. На следующее "Евровидение" исполнители должны будут подготовить другие композиции.