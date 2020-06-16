16 июня 202015:12

После страшного ДТП с сыном Бабкина ездила к старцу в Троице-Сергиеву лавру

В эфире телеканала "Россия 1" Надежда Бабкина, недавно переболевшая коронавирусной инфекцией и 2 недели находившаяся в искусственной коме, признается, что стремление жить побеждало в ней всегда. Даже когда она случайно узнала о том, что уже больше не жена Владимиру Заседателеву.

С барабанщиком ВИА "Лейся, песня" Бабкина прожила вместе 17 лет, в этом союзе родился их сын Даниил, но предательство близкого человека, от которого она, по ее признанию, "окаменела", едва не толкнуло певицу на роковой шаг.

Тогда поддержала свекровь, и сама артистка нашла в себе силы жить дальше и выйти снова на дорогу, полную успеха, радости и общения с любимыми и близкими людьми.

Еще одну трагедию артистка пережила, когда ее сыну было 17 лет. Тогда Даниил, катавшийся ночью с приятелем на машине, попал в страшную аварию.

Юноша сидел на заднем сидении машины и дремал, когда произошло ДТП. Даниил получил серьезную черепно-мозговую травму. Мать бросила все силы на восстановление сына и уход за ним. На реабилитацию потребовалось два года, а усилия не пропали даром: сын выжил и восстановился.

Судьба сына настолько сильно занимала Надежду Георгиевну, что в 1980-х годах она трижды пыталась попасть к старцу Науму в Троице-Сергиеву лавру.

Настойчивой посетительнице он сказал: "У сына своя жизнь, давай поговорим о тебе". Бабкина вспоминает, что вышла от старца Наума "обновленной, осветленной и радостной".

С большим теплом говорит Надежда Георгиевна и об Александре Розенбауме, которому в свое время помогла выйти на большую эстраду, а он, в свою очередь, повлиял на "Русскую песню" Бабкиной.

Какие отношения связывали их, и о чем вместе они мечтали?

Как сын Надежды Бабкиной вспоминает его отношения с отцом?

Что помогло певице пережить предательство мужа – отца Даниила, и как она реагировала на травлю, когда 17 лет назад начались ее отношения с певцом Евгением Гором?

Встречалась ли певица с Людмилой Зыкиной и как создавала ансамбль "Русская песня", которому в этом году исполняется 45 лет?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – продолжение разговора с Надеждой Бабкиной.

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