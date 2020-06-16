Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России – на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.

"Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", — заявил президент республики (цитата "БелТА").

В начале апреля 2020 года Лукашенко заявил, что цена газа из РФ должна составлять от 40 до 45 долларов.

Министерство энергетики Белоруссии настаивает, чтобы цена на российский газ была пересмотрена. Такое заявление было сделано 10 июня 2020 года после переговоров с участием глав министерств энергетики двух стран — Александра Новака и Виктора Каранкевича, а также председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова и посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

"Газпром" предложил Минску переговоры о поставках газа в 2021 году – после того, как будет урегулирован долг в 165,6 миллиона долларов. Однако это предложение было отвергнуто. Белорусская сторона отметила, что между Минском и Москвой есть разногласия по стоимости газа "с учетом его калорийности".