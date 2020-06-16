Жителя Бологого будут судить за удар по плечу сотрудника полиции

Сейчас
16:22
СК уточнил количество жертв стрельбы в Назрани и возбудил уголовное дело
Эксклюзив
-
Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска
- Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений
- Откуда в Россию привезли коронавирус: составлено "эволюционное древо" COVID-19
Картина дня
-
"Прямая линия с Путиным" пройдет после голосования по Конституции
- Перестрелка в Назрани: подтверждена гибель сотрудника полиции
- В Совфеде предложили сократить новогодние праздники
- Стали известны города, где отменяют Парад Победы
- КНДР взорвала офис межкорейской дружбы
Самое читаемое
-
Стало известно, из-за чего Ефремов напился в день ДТП
- Турецкие компании отказываются платить "Газпрому"
- Названо еще одно страшное осложнение при COVID-19
- Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
- Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
- Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы
Телеканал "Россия"
-
Остросюжетная мелодрама "Анка с Молдаванки". Смотрим прямо сейчас
- Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста
- Судьба Марины Есипенко. "От Никиты Джигурды меня спас Олег Митяев"
- Смотрите лучшие скетчи юмористического шоу "100ЯНОВ"
- Многосерийная драма "Ненастье" – на телеканале "Россия"
Вести.Экономика
-
Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
- В июне рублю будет вполне комфортно
- Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
- "Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2
- Мантуров: выпуск и продажи автомобилей в России сократятся 2020 году на 15-30%
Вести.Hi-tech
-
Еврокомиссия начала расследования против Apple
- "Революционный" сервис электронной почты оценили в 100 долларов в год
- В чаты WhatsApp добавят денежные переводы
- GitHub сменит терминологию, чтобы не травмировать афроамериканцев
- Крушение российской "летающей мясорубки". Видео
Вести в 20.00Показать все новости
Вести.Регионы
-
Жители Мурманска зажигают виртуальные свечи памяти
- В погоне за красивым селфи подросток сорвался с ЛЭП и погиб
- Изъятый у контрабандистов львенок Гром чувствует себя хорошо
- Мэру Красноярска вынесено представление после ЧП в Студгородке
- Шутки с косолапым на дороге едва не закончились трагедией
Вести.Наука
-
Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике
- Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi
- Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку"
- Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила
- В России успешно опробовали новый метод диагностики рака
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Новые встречи с любимыми постановками
- Человек-счастье: Славе Полунину - 70
- Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
- Кинофестиваль имени А. Тарковского «Зеркало» пройдет онлайн
Москва 24
-
Как обезопасить себя от укусов клещей на прогулках в парках Москвы
- Пихта, пиявки и куркума: поможет ли народная медицина в профилактике COVID
- Во сколько обойдется отдых на российских курортах
- Психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции
- Горожан призвали не утолять жажду спиртным
Сегодня
В Москве из-за жары объявили штормовое предупреждение
25 минут назад
Трансляции
Завтра, 17 июня
Совет Федерации предложил сократить Новый год
46 минут назад
Стали известны города, где отменяют Парад Победы
2 часа назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион
4 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане
15.06.2020 14:57
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение
15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет
11.06.2020 10:18
Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру
16 минут назад
Юлия Липницкая скоро станет мамой
51 минута назад
Группу Little Big обвинили в плагиате
1 час назад
Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ
2 часа назад
Стоимость велопроката в Москве снижают на 30%
3 часа назад
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко
4 часа назад
В метро снизят цену за проезд
4 часа назад
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi
6 часов назад
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
6 часов назад
При взрыве на полигоне пострадали четверо военных
7 часов назад