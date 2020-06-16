Вратарь "Галатасарая" выбыл из строя до конца года

Травма, полученная вратарем "Галатасарая" Фернандо Муслерой в матче чемпионата Турции с "Ризеспором", оказалась очень серьезной. У 33-летнего уругвайца двойной перелом голени.

На 24 матча "Ризеспор" — "Галатасарай" вратарь гостей Фернандо Муслера получил тяжелую травму и покину поле на носилках. У голкипера был выявлен перелом большой и малой берцовой кости. Примерный срок восстановления Муслеры от шести до восьми месяцев. Это означает, что в нынешнем календарном году уругваец на поле не появится.

Остаток сезона "Галатасарай" доиграет с резервным голкипером Оканом Кочуком. Но в межсезонье самому титулованному клубу Турции предстоит поиск нового вратаря.