Сирийские террористы снова атаковали российский патруль

Террористы попытались подорвать российскую колонну военной полиции на трассе М-4 между сирийскими населенными пунктами Эрих и Урум-эль-Джауза. Самодельная бомба детонировала под одним из бронетранспортеров. Никто не пострадал, боевая машина получила незначительные повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Патруль уже вернулся на базу.

Аналогичный теракт произошел 9 июня в районе города Кобани. Тогда также никто не пострадал.

Напомним, российские и турецкие военные начали вместе патрулировать трассу М-4, которая проходит через провинцию Идлиб, после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в марте 2020 года.

Террористы атакуют и турецких военных: подорвали бронеавтомобиль на трассе М-4. Тогда один военнослужащий погиб.