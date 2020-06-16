"Челси" собрался купить Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. "Челси" готов заплатить за нападающего "Ювентуса" 120 миллионов евро.

Согласно информации сайта Soccer.ru "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Лондонцы согласны заплатить за португальцу 120 миллионов евро. В свою очередь "Ювентус" заинтересован в приобретении двух футболистов лондонского клуба.

У Кришиану Роналду имеется богатый опыт выступления в английской премьер-лиги. С 2003 по 2009 он был игроком "Манчестер Юнайтед". Сам футболист несколько раз говорил, что хотел бы снова поиграть в Англии.