16 июня 202015:03

В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

Учёные из России в сотрудничестве с коллегами из США предложили и испытали новый метод диагностики онкологических заболеваний. Он прекрасно дополняет классический подход, повышая надёжность результата.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Biomedicines группой во главе с Антоном Буздиным из Московского физико-технического института.

Для правильной диагностики крайне важно определить, является ли опухоль злокачественной, и если да, то к какому типу рака она относится. Для этого медики должны проверить наличие в образцах ткани специфических белков-онкомаркеров.

Классический способ это сделать - иммуногистохимическое окрашивание. Образцы ткани из опухоли, взятые в ходе биопсии, погружают в горячий парафин, а после остывания нарезают на тонкие слои. Затем пробы подвергают воздействию антител к тем самым белкам. Распознавая "мишень", антитела связываются с ней. Поскольку антитела заранее помечаются красителями, о содержании белков-онкомаркеров можно судить по окраске, которую приобретает образец.

Однако в арсенале биологов есть значительно более удобный инструмент, позволяющий определить, какие белки вырабатываются в клетке. Речь идёт о "чтении" (секвенировании) РНК. Напомним, что именно РНК является образцом, по которому синтезируются белки.

Молекула РНК считывает информацию с молекулы ДНК и является образцом для синтеза белка. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Wikimedia Commons.

Авторы новой статьи предложили использовать секвенирование РНК для поиска белков-онкомаркеров. Важно, что в качестве образцов можно использовать те же самые парафинизованные фрагменты опухоли, что применяются при классической диагностике. Это среди прочего позволяет применять оба метода одновременно и сравнивать результаты.

"Мы впервые показали, что результаты этих двух методик прекрасно соответствуют друг другу. Только для иммуногистохимических исследований нужно сделать намного больше экспериментов - столько, сколько биомаркеров нужно посмотреть, - и потратить гораздо больше материала. А РНК-секвенирование позволяет сразу количественно охарактеризовать работу всех белок-кодирующих генов, а их около 20 тысяч!" - рассказывает Буздин.

Авторы исследовали 39 образцов из раковой опухоли молочной железы и 19 проб из раковой опухоли лёгкого. Биологи определяли содержание четырёх белков-онкомаркеров с помощью классического метода и секвенирования РНК. Выяснилось, что результаты, полученные двумя способами, отлично согласуются друг с другом.

"Мы уверены, что у РНК-секвенирования большое будущее в медицинской диагностике, и очень рады, что наша работа, как мы надеемся, хоть немного смогла его приблизить", - заключает Буздин.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как в диагностике рака может помочь обоняние червей, анализ мочи и крови.

Текст: Вести.Наука

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