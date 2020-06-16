16 июня 202015:35 Мария Свешникова

Совет Федерации предложил сократить Новый год

фото: pixabay.com

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект направил в Министерство труда и соцзащиты председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Есть у россиянина определяющая черта: ко всему, что случается в жизни, он относится с юмором (возможно, британцы или итальянцы скажут, что и у них так же заведено, мы и спорить не станем: пускай что угодно о себе думают).

Шутки шутками, но к двум событиям мы относимся с крайней степенью серьезности. Это День Победы и Новый год.

Можно вспомнить, что в России — многонациональной и многоконфессиональной стране — есть важные религиозные праздники, но даже они имеют частный характер и блекнут перед незыблемостью этих двух столпов. Каждый из них имеет свои особенности подготовки и празднования. И эту церемонию десятки лет не смеет нарушить ни одно событие в мире. Ни при каких обстоятельствах.

Поскольку инициатива Кутепова относится к каникулам новолетия, придется ограничиться анализом этой рекомендации.

Люди организованные начинают готовиться к Новому году примерно в октябре. Именно тогда они составляют первые списки, которые непременно будут переделаны несколько раз, — кого поздравить, подарков, еды. Остальные, то есть нормальные россияне вспоминают о том, что скоро придет Дед Мороз, а подарками еще никто не занимался, в середине декабря. Когда уже невозможно не замечать, что все вокруг украшено новогодними елками и игрушками, когда из каждого окна брызжут сотни разноцветных огоньков над призывно разложенными подарочными коробками.

Первое внятное осознание, что праздник на пороге, приходит вечером 24 декабря — в канун католического Рождества. Тут каждый год неожиданно выясняется, что поздравить надо почти всех православных из других церквей. И от этого узнавания становится светлее и добрее на душе: тем лучше и шире торжество. Хозяйки, вздыхая, достают из морозилки гуся или кусок свинины, припасенный к новогоднему столу. Но рождественскую традицию надо соблюдать и подкреплять бокалом шампанского. Или двумя.

Если бокалов будет больше (а их обязательно будет больше), на работу придется пойти не раньше 26-го: всякий начальник поймет, что такой большой праздник как Рождество Христово, который, оказывается, и для православных тоже родился, праздновать надо от всей православной души.

Если не 26-го, то уж на следующий день на работу прийти надо обязательно. Часам к трем. К новогоднему корпоративу. А раньше никак не успеть: пока встанешь, себя в порядок приведешь после Рождества, в магазин зайдешь, чтобы купить по списку еду на праздничный стол: из дома запасы выносить — последнее дело.

Корпоратив традиционно заканчивается вместе с деньгами на карточке и в кошельке (из принесенного заранее хватает только хлеба, остальное приходится бегать докупать). Завершается полным изнеможением, поэтому для 28 декабря лучше, если этот день приходится на субботу. Тогда можно законно отдыхать вместе с воскресеньем. К сожалению, 28-е "приходится" на выходные лишь раз в несколько лет, поэтому приходится отдыхать "незаконно".

Зато 30-го точно придется прийти на работу. Во-первых, всех поздравить с Новым годом и принести подарочки. А во-вторых, выпить по бокалу за уходящий год. С непременным вздохом, что "такого тяжелого года никогда не было" и пожеланиями всем "нового счастья в Новом году".

При этом тосте сослуживцы должны догадаться, что вы прощаетесь до 10 января.

Завтра, то есть 31-го, под "Иронию судьбы" надо успеть приготовить оливье, "шубу", заливное и испечь любимый пирог тетушки Веры. Следующие три дня пролетят как единый миг — не будет времени даже ответить на поздравительные СМС. 4-го у папы день рождения. 5-го надо наконец-то отдохнуть, потому что 6-го в ночь снова наступит Рождество. Теперь уже настоящее. Наше, родное.

8 января почему-то всегда пролетает очень быстро, даже если удастся отбиться от похода в гости, где приготовлена и настоялась первая новогодняя солянка и нарезан свежий салат оливье (не чета тому, который был забыт с 1 января и полчаса назад безжалостно выброшен в помойку).

9-го опять надо пойти на работу. Это важный день: за него под рассказы о проведенных каникулах успеваешь почистить рабочую почту. Делать это следует в полном молчании: наводящие вопросы: "во сколько обошлись Мальдивы" или "сколько склонов Альп покорено в этом году" удлинят отчеты раза в три. А вопрос "И как ты все успеваешь?" грозит рассорить всех до следующего Нового года. Как вежливо его ни формулируй, в нем всегда слышны нотки сарказма.

Совсем некстати, ведь на всех надвигается "настоящий Новый год" с 13 на 14 января. Почему именно он настоящий и что мы тогда праздновали, начиная с 24 декабря, толком никто объяснить не в состоянии. Важнее всего традиция серьезно относиться к Дню Победы и Новому году.

В четыре дня не уложится ни один серьезный россиянин.

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