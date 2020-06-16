Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.

Как сообщил спортивный агент Андрей Митьков, в ближайшее время 22-летняя Юлия Липницкая станет мамой. Согласно информации "Спорт-Экспресс", отцом ребенка является российский фигурист Владислав Тарасенко.

На Олимпийских играх в Сочи Юлия Липницкая стала чемпионкой в групповом турнире. В 2017 году фигуристка завершила карьеру.