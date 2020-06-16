Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру

В первой половине дня 19 июня жители практически всей территории России смогут наблюдать очень интересное астрономическое явление: "шоу двух серпов".

В 11:42 по московскому времени стареющий серп Луны начнет "покрывать" Венеру, а через четыре с небольшим минуты она закроется полностью.

Венеры не будет видно примерно 35 минут. Уже в 12:22 она начнет выходить из-за лунного диска Луны.

Далее ее "серпик" продолжит свое путешествие по дневному небу, а с 22 июня Венера выйдет на утреннее небо и все лето будет радовать нас уже по утрам, сообщается на сайте Московского планетария.

Наблюдать это красивое астрономическое явление можно будет при ясной над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца.