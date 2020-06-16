Полицейские нашли четырехлетнего малыша, пробиравшегося к маме по трассе в Подмосковье

Сотрудники ДПС вернули родителям четырехлетнего мальчика, направлявшегося в сторону Сергиева Посада по федеральной трассе М-8 "Холмогоры", об этом во вторник, 16 июня, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Стражи порядка, патрулировавшие свой маршрут, заметили ребенка, находившегося на проезжей части. Поблизости не было взрослых, и полицейские решили вмешаться в ситуацию.

Терпеливый опрос юного путешественника, отправившегося на поиски мамы, которая была на работе, дал результат. Правоохранители получили все необходимые сведения и сумели установить его место жительства, после чего доставили малыша домой.