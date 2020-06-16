В Жигулевске обнаружили уникальное захоронение IV века

Уникальное захоронение IV века нашей эры обнаружили в Жигулевске. Объект является первым в Самарской области погребальным комплексом древней именьковской культуры. В мире таких погребений насчитывается всего 9.

Напомним, работы на территории археологического памятника "селище Жигулевск II" начались осенью прошлого года. В настоящий момент специалисты исследовали 316 кв. метров. В основном были найдены кости и фрагменты керамики(серо-коричневого цвета). Судя по следам нагара, предположительно, ее использовали для приготовления еды, передает ГТРК "Самара".



Отметим, что на территории захоронения было обнаружено немало других любопытных предметов, среди которых - части украшений, каменный молот, корпус металлической застежки для одежды и камни со следами хозяйственного использования. Во время раскопок также было обнаружено погребение. При этом известно, что останки подвергались кремации.

После окончания работ экспонаты смогут увидеть все желающие. В 2021 году они будут переданы в фонд музея имени П. И. Алабина.